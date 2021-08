SP vai cadastrar voluntários de Minas Gerais para testes da ButanVac

Os moradores da cidade que desejam fazer parte do estudo podem se inscrever pelo site do instituto.

Já as etapas B e C irão avaliar a resposta imune e envolverão mais de 5 mil voluntários. A partir daí será feita a comparação entre o desempenho da nova vacina do Butantan contra a covid-19 e outros imunizantes.

Os ensaios clínicos da ButanVac serão divididos em duas fases, compostas pelas etapas A, B e C. A etapa A conta com um total de 418 voluntários selecionados nas cidades de Ribeirão Preto e, a partir de agora, também em Guaxupé. Neste estudo clínico inicial será avaliado se a vacina é segura e qual a quantidade de doses suficiente para a vacinação. Na etapa, o grupo de controle vai receber a Butanvac ou a vacina de comparação, a Coronavac, e não haverá placebo envolvido.

Além disso, o Butantan também deve fazer estudos para avaliar a incidência do vírus e a variante dominante no munícipio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.