SP terá queda de temperatura e mínima prevista de 7 graus

A chegada de uma intensa onda de frio vai provocar queda brusca de temperatura em praticamente todo o Brasil nesta semana. Segundo a empresa Climatempo, além de geada em boa parte dos Estados das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ainda há possibilidade de neve em algumas localidades do Sul do País por causa dessa frente fria.

Segundo o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), ligado à Defesa Civil Nacional, uma forte massa de ar polar avança pela Região Sul. E, durante a semana, ela sobe por Sudeste, Centro-Oeste e pelas regiões do Acre e de Rondônia.

A frente fria, diz a Climatempo, virá acompanhada de um ciclone extratropical, que vai ficar parado por vários dias no oceano, e por uma intensa massa de ar polar, que será a responsável por derrubar as temperaturas. O frio mais intenso está previsto nesta terça-feira, 17, com expectativa mais acentuada amanhã, 18, e quinta-feira, 19.

Na capital paulista, a mínima prevista pela Climatempo para amanhã é de 7ºC. A máxima não deve passar de 17ºC. Na quinta-feira, também há previsão de baixas temperaturas, com variação entre 8ºC e 19ºC. Ainda de acordo com a empresa, ventos frios da massa de ar polar já se espalham sobre o Brasil e, além disso, um ciclone no oceano ajuda a levar um pouco de umidade para o continente. Há expectativa de neve no Sul entre hoje e amanhã.

"A junção da umidade com o ar frio pode provocar neve ou algum outro tipo de precipitação invernal nos pontos mais altos da serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina", informou a Climatempo. Boa parte da região deve registrar mínima de 10ºC, podendo até ter temperaturas negativas.

"Neste cenário, é recomendada especial atenção para a população mais vulnerável, como crianças, idosos, enfermos e pessoas em situação de rua. Além disso, mantenha-se protegido e bem agasalhado, consuma bastante líquido e evite locais fechados e de grande circulação", orienta Tiago Schnorr, técnico do Cenad.

TEMPO SECO

José Roberto Fraga Filho, dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alerta para a importância da hidratação no período de tempo seco. "Pense que a água seria o óleo do motor: se você não mantém essa lubrificação, o motor não funciona normalmente, e 70% do nosso organismo é feito de água, por isso a importância. Se não tivermos uma pele cuidada e hidratada, uma série de doenças pode aparecer, pois a pele é a barreira do nosso corpo para o meio externo", orienta o dermatologista. É importante também manter uma dieta equilibrada, evitando alimentos ricos em gordura, açúcar e priorizando os alimentos frescos.

Nesta época do ano, há um risco aumentado de doenças como conjuntivite, alergias e olho seco. Olhos vermelhos, inchados, sensação de areia, lacrimejamento excessivo e secreção são sinais de alerta.

Segundo Marcelo Brito, médico oftalmologista, o recomendado é buscar lugares com maior umidade, ingerir bastante líquido e usar lubrificantes. "O uso de medicações caseiras, como chá de rosa branca, pode levar a infecções e alergias ainda mais graves", alerta. Em caso de dúvida, é sempre indicado procurar um profissional para orientações sobre o tratamento correto a ser seguido. Evite esfregar os olhos, em caso de coceira faça compressas geladas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.