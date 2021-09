SP diz já ter aplicado 4 milhões de doses da Coronavac de lotes suspensos

No início desta tarde, a Anvisa interditou cerca de 12,1 milhões de doses da Coronavac por até 90 dias. A medida foi tomada de forma cautelar, após o Butantan ter informado a agência ainda na véspera de que essas vacinas foram envasadas (em frascos com uma e duas doses) em uma fábrica do laboratório Sinovac, na China, que não foi inspecionada e liberada para uso emergencial no Brasil.

"O Estado aguardará parecer das autoridades sanitárias para proceder com a distribuição de 1,5 milhão de doses da Coronavac entregues a São Paulo ontem. A pasta estadual trabalha em sintonia com o Instituto Butantan e tem convicção na liberação das doses para a aplicação na população", diz a nota.

Segundo a pasta, já foram administradas 21 milhões de doses da Coronovac no Estado, dentre as quais 4 milhões teriam saído dos lotes interditados pela Anvisa neste sábado.

O governo de São Paulo afirmou já ter aplicado 4 milhões de doses da Coronovac que estavam entre os 25 lotes interditados neste sábado, 4, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em nota, o Estado disse que "até o momento não se observou intercorrências em termos gerais" entre as pessoas imunizadas com essas vacinas.

