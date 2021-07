SP avalia antecipar 2º dose de vacina ao confirmar transmissão comunitária de variante delta

O governo de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (7), que a variante delta já circula no estado entre pessoas que não tiveram histórico de viagens para fora do Brasil.

De acordo com o G1, representantes do governo de SP e do Instituto Butantan já discutem a possibilidade de reduzir o intervalo da segunda dose de vacinas com prazo mais estendido para que possam ser mais efetivas contra a variante.

A reunião do Centro de Contingência do Coronavírus do estado nesta quinta-feira (8), deve debater o assunto.

"Temos uma variante que já é autóctone, ou seja, ela já está circulando no nosso meio em pessoas que não tiveram histórico de viagens ou que tiveram contato com alguém que esteve, por exemplo, na Índia, e, dessa forma, temos que ter uma atenção especial", disse o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.