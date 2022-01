SP: 85,93% da população tomou a 1ª dose contra covid-19 e 80,20%, a 2ª

O governo do Estado de São Paulo atualizou hoje dados relativos à vacinação contra a covid-19. As informações apontam que 38.577.696 pessoas tomaram a primeira dose, 35.926.456 a segunda dose e 14.394.744 o reforço ou terceira imunização. Os dados destacam que 85,93% da população do Estado tem ao menos uma dose e 80,20% tem o esquema vacinal completo. No caso da população adulta, acima de 18 anos, 96,43% têm o esquema vacinal completo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.