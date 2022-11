'Sósia' de Bolsonaro em restaurante viraliza na web; vídeo

Um vídeo de um garçom com a aparência do presidente Jair Bolsonaro viralizou nas redes sociais. A gravação do ‘sósia’ chegou a ser compartilhada até por opositores do presidente.

Bolsonaro no aeroporto ? Já deixou o Palácio ? pic.twitter.com/JZA4dwKgKx — Frota 77 (@77_frota) November 17, 2022

Na imagem, o funcionário de um restaurante em São Paulo atende aos clientes enquanto é filmado por um rapaz. O homem não percebe a gravação.

“O Bozo já arrumou outro emprego. Não adianta fazer manifestação. Ele já desistiu”, diz o homem ao filmar o ‘sósia’ do presidente.

O vídeo chamou a atenção dos opositores do presidente devido a Bolsonaro não se manifestar após derrota nas eleições deste ano. "Bolsonaro no aeroporto? Já deixou o Palácio?”, questionou Alexandre Frota que compartilhou o vídeo em seu perfil do Twitter.