Soldado do Exército é morto a tiros dentro de carro e polícia investiga

A polícia investiga nesta segunda-feira (16), a morte do soldado Douglas Oliveira de Aquino, de 22 anos, encontrado com marcas de tiros dentro de um carro em Paranaguá, no Paraná. O caso aconteceu na madrugada do domingo (15), durante as férias do militar.

Aquino era do 5º Batalhão de Suprimento, de Curitiba. Em nota, a unidade informou que o soldado estava de carona em um carro quando foi alvejado por condutores de uma motocicleta. Os suspeitos não foram identificados.

As causas e as circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelas autoridades policiais.

O batalhão lamentou a morte e disse que está prestando assistência à família do militar.