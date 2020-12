Sobreviventes ouviram motorista gritando que ônibus perdeu o freio, em MG

Três dos sobreviventes do acidente de ônibus que caiu de um viaduto em João Monlevade, Minas Gerais, nesta sexta-feira (4), disseram à Polícia Rodoviária Federal que ouviram o motorista gritando que o veículo perdeu o freio.

Eles relataram, ainda, que o ônibus voltou (em ré), o motorista conseguiu abrir a porta e nesse momento, quatro pessoas saltaram. O ônibus bateu na mureta de proteção do viaduto em seguida, caindo aproximadamente 15 metros abaixo, em uma linha férrea.

A PRF já havia informado que o motorista pulou antes do veículo cair e que até o momento não se apresentou às autoridades.

O número de mortos foi atualizado para 16 vítimas, pelo Corpo de Bombeiros. São 27 feridos, três deles em estado muito grave (um adulto e duas crianças), que precisaram ser encaminhados a um Hospital de Pronto-Socorro em Belo Horizonte.

A maioria das vítimas era do estado de Alagoas e está sem parentes próximos para as acompanharem no hospital. O ônibus tinha como destino São Paulo e estaria viajando há dois dias quando o acidente ocorreu no município mineiro.