Sobe para 5 o número de mortos em incêndio no Hospital de Bonsucesso

Morreu nesta sexta-feira (30), a quinta vítima do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. O paciente era um homem de 70 anos, ainda não identificado, que estava em estado grave.

Ele chegou a ser transferido para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, e acabou morrendo na noite de hoje.



Segundo a GloboNews, das cinco vítimas, pelo menos três estavam diagnosticadas com Covid-19. Os mortos são Marcos Paulo Luiz, de 39 anos, Núbia Rodrigues, de 42 anos, duas mulheres ainda não identificadas, de 83 e 73 anos, e um homem de 70 anos, também não identificado.

A Polícia Federal trabalha para descobrir o que causou o incêndio ocorrido na última terça-feira (27). A suspeita é de que tenha sido motivado por um problema elétrico.