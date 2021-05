Sobe para 28 número de mortes durante operação no Jacarezinho

Durante o sepultamento do policial, o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, afirmou que os 27 mortos eram traficantes. "A inteligência já confirmou todos os mortos como traficantes. 19 com folhas corridas até agora”, disse o secretário. "Não foi em vão, André, não foi em vão".

Subiu para 28, o número de mortes durante a operação na comunidade Jacarezinho, ocorrido nesta quinta-feira (06), no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, são 27 suspeitos e um policial civil, André Frias, baleado na cabeça por criminosos. Até ontem, foram divulgadas que 25 pessoas foram mortas na comunidade.

