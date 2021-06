Sobe para 190 número de casos de Covid na Copa América, em menos de 15 dias

De acordo com a CNN Brasil, entre os infectados, estão dez são jogadores, 46 são membros de delegações, três fazem parte da equipe de organização do campeonato e 131 são prestadores de serviços terceirizados que trabalham em Brasília, Cuiabá, Goiânia e no Rio de Janeiro.

A Copa América começou no dia 13 de junho e já registrou, até este domingo (27), cerca de 190 casos de Covid-19. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde e que afirmou que os resultados de sequenciamento genético do material coletado apontam para uma prevalência da variante Gama, identificada primeiramente em Manaus.

