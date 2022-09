Sobe para 19 número de mortos em naufrágio no Pará

Até o momento, as vítimas são 11 mulheres, 5 homens e 3 crianças. O governo não atualizou o número de pessoas que estavam na embarcação, que fazia transporte de passageiros clandestinamente. Também não há número oficial de desaparecidos, mas as buscas continuam neste sábado no interior da lancha.

Subiu para 19 o número de mortos no naufrágio no Pará. O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste sábado (10) próximo à ilha de Cotijuba, distrito de Belém.

