Sobe para 14 o número de mortos em queda de ônibus de viaduto em MG

Subiu para 14 a quantidade de mortos no acidente do ônibus que caiu de um viaduto na tarde desta sexta-feira (4), no município de Monlevade, em Minas Gerais.

Segundo um site do sistema Globo, dos 14 passageiros que morreram, 11 morreram no local e 3 chegaram a ser socorridos, mas morreram logo após serem atendidos. Outros feridos foram levados para o Hosital Margarida, localizado naquela região.

O Corpo de Bombeiros informou que a queda do veículo foi de uma altura de 15 metros.

Ainda não se sabe de onde o ônibus partiu e qual seria seu destino, até bater em um caminhão e despencar da via.