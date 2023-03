Sobe para 12 número de mortos em acidente gravíssimo entre micro-ônibus e caminhão no Pará

Subiu para 12 o número de mortos no acidente de trânsito entre um micro-ônibus e um caminhão na rodovia PA-150, no sudeste do Pará, nesta sexta-feira (24). Entre as vítimas está uma criança, que não teve a idade confirmada.

De acordo com os bombeiros, 9 pessoas morreram no local e três a caminho de unidade de saúde. Outras quatro pessoas ficaram feridas e levadas para hospitais no município de Marabá.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão bitrem com duas pessoas e o micro-ônibus colidiram de frente por volta de 7h30 no km-329 da PA, em um trecho plano da rodovia.