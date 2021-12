Site do Ministério da Saúde fica fora do ar após ataque de hackers

Além disso, a ação criminosa é identificada no site como Ransomware. Na linguagem cibernética, "ransomware" é um tipo de ataque virtual que permite a criptografia dos dados do computador infectado, impedindo que eles possam ser acessados. Geralmente, os hackers exigem resgate usando a moeda virtual bitcoin para não serem localizados.

O site do Ministério da Saúde ficou fora do ar após ataque de hackers, na madrugada desta sexta-feira (10).

