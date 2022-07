Sisu: Segunda chamada dos selecionados no processo seletivo é divulgada

O resultado da segunda chamada dos selecionados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos já podem acessar a página do programa para conferir.

Os candidatos que não forem selecionados poderão se inscrever na lista de espera, que deve estar disponível também nesta quarta e segue até o dia 18 de julho.

Esta etapa é feita no portal do Acesso Único. Caso seja aprovado na lista de espera, o candidato será chamado pela instituição a partir do dia 25 de julho.