Sisu: Começam amanhã inscrições para vagas em instituições públicas

As inscrições para o Sisu, Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso às faculdades públicas, começam nesta terça-feira.

O estudante que quiser concorrer a uma vaga em alguma instituição pública de ensino superior deve ter feito a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.

Para não ser desclassificado, o participante não pode ter tirado nota zero na redação.

Para se inscrever, o candidato deve utilizar o mesmo login cadastrado no portal de serviços do governo federal em que fez o Enem pelo endereço eletrônico: acesso.gov.br.

Na página do Sisu o estudante poderá pesquisar, de acordo com seu interesse, as vagas disponíveis no curso, na instituição e no município, podendo selecionar até duas opções.

Após essa etapa, é possível acompanhar a classificação parcial e as mudanças da nota de corte nos cursos escolhidos.

As inscrições serão realizadas na página eletrônica do Sisu, do dia 6 até o dia 9 de abril até as 23h59. Não há qualquer cobrança de taxa para a inscrição.

O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado no dia 13 de abril. Serão oferecidas mais de 209 mil vagas em universidades e institutos federais.