Sisters criticam Marvvila no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após Bruna Griphao e Larissa afirmarem que pretendem chamar Sarah Aline para o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (3) no BBB 23 (Globo), a professora de educação física falou do jogo de Marvvila. Amanda, que também estava reunida com as sisters na área externa, afirmou que a cantora não se posiciona.

"Eu vejo a Marvvila uma pessoa fantástica, mas aqui no jogo eu vejo ela se diminuindo muito para as outras pessoas", disse Amanda.

"Ela é influenciável", afirmou Larissa.

Amanda concordou, afirmou que a sister não sabe jogar sozinha e Larissa lembrou de quando a cantora tretou com Cezar: "Ela é muito amiga de todos, vive atrás dos outros. Só se posicionou quando teve aquela briga com Black e de resto, só trouxe a Amanda no Jogo da Discórdia duas vezes e pelos mesmos motivos".

"Ela só faz o que todo mundo quer", disparou Amanda.

"Se a gente não tem o nosso jogo individual aqui, já era", opinou Larissa.