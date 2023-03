Sisters aconselham Alface após treta no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aline e Amanda conversaram e aconselharam Ricardo Alface após os desentendimentos do brother com o quarto Deserto no BBB 23 (Globo).

Alface estava passando pela sala, onde as duas estavam. Amanda então, parou o brother e o aconselhou.

AMANDA: "Acalma o coração"

ALFACE: "Eu tô calmo. Eu já tava decidido a jogar só"

AMANDA: "Acho que todo mundo, principalmente depois de ontem. Eu e o Sapato, a gente também já tinha conversado. A gente tinha falado: 'Depois dessa votação, vamos seguir nosso coração'. Mas tô falando pra você acalmar seu coração porque, assim, nem toda defesa tem que ser um ataque. Tô falando isso do meu coração"

ALINE: "Você não sabe. Por isso que a gente tá falando. Você não consegue dar conta. A gente tá com muito medo. Eu tô com muito medo, porque eu gosto de você, sei que seu coração é bom, mas você tá perdido"

ALFACE: "Não tenho nada contra vocês, mas no momento que Fred fala que desconfia de mim, e ele tá no mesmo quarto e no mesmo grupo, não tem porque eu estar lá. Eu já ia me retirar, não só por causa dessa confusão. Pra mim é um ambiente hostil, estar num lugar onde desconfiam de mim. (...) Não é com vocês, é só com o Fredinho. Ele falou na minha cara que eu sou traidor, que eu era desleal e não confiava em mim. Eu sei sua preocupação comigo, acredito muito em vocês. Não tenho raiva nenhuma de vocês"

ALINE: "Eu não tô incomodada por você sair do quarto. Se a gente não tá feliz onde a gente tá, tem que sair mesmo. Tô preocupada com você"

ALFACE: "Na minha vida, minha defesa sempre foi um ataque. E é errado, eu sie, já perdi amizades por causa disso. Mas agora tem que assumir a bronca. Vou tentar mudar, tô tentando mudar várias coisas aqui. É difícil, Mami, é meu jeito, mas o que eu vou fazer? Eu tô em paz. Eu sei que eu não sou 100% errado. Se eu tivesse traído vocês, eu aceitava a palavra 'traidor'. Mas eu não fiz isso. Nunca botei a cabeça de ninguém na mesa. (...) Eu sei que tenho meus erros na forma que eu falo. Eu sei, não é a melhor do mundo. Tento melhorar, tento me conter. De 10 vezes, eu erro 9, eu tento"

ALINE: "Acertar uma já tá bom"

AMANDA: "Você tem consciência"