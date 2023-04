Sister supera recorde de Jessilane ao ficar 13 vezes na Xepa do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao chegar na reta final do BBB 23 (Globo), Amanda se consagrou dona de um dos piores recordes da edição. A médica foi quem mais ficou na Xepa nessa temporada.

Amanda ficou 13 vezes na Xepa, número atingido após a liderança de Bruna Griphao. A atriz levou apenas Larissa para seu VIP, deixando Amanda, Aline e Ricardo na última Xepa da edição.

Com esse número, Amanda superou o recorde da história do programa, que antes pertencia a Jessilane, do BBB 22. A professora ficou na Xepa por 12 semanas, ao todo. Antes da médica, outros três brothers se igualaram ao recorde de Jessi: Aline, Cezar e Domitila.

O recorde de mais tempo seguido na Xepa também era de Jessi, com 7 semanas seguidas sem estar no VIP. Cezar e Domitila, no entanto, ultrapassaram essa marca, ficando 8 semanas seguidas na Xepa.