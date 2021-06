Sistema da Anvisa monitora reações adversas de remédios e vacinas

Cabe lembrar, ainda, que os relatos de reações adversas no sistema da farmacovigilância podem ser tanto de vacinas como de medicamentos. A pessoa pode enviar o relato tanto ao fabricante como também fazer a inclusão no sistema Vigimed, no site gov.br/anvisa

Esse sistema tem como função receber e reunir informações sobre efeitos adversos às vacinas e medicamentos, para comparar com os dados de ensaios clínicos que são apresentados pelos fabricantes e, a partir disso, a Anvisa pode adotar medidas que vão desde emissão de comunicados e alertas, alterações nas bulas até a eventual retirada do produto de circulação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.