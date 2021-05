Sírio Libanês relata 23% mais casos em uma semana

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

"Nossas unidades estão tentando absorver bem esses pacientes. Em um eventual aumento, pela tendência dos últimos dias, vamos mobilizar planos que já fizemos no passado e acolher esses pacientes e os sem suspeita de covid. Estamos em um momento mais de observar do que de agir", diz. "O perfil de pacientes críticos continua seguindo a tendência de queda das faixas etárias, ficando em torno dos 40 e 50 anos, até porque pessoas mais velhas já foram vacinadas."

O número de casos de covid-19 voltou a aumentar, após o período de flexibilização ao redor do Dia das Mães. No Hospital Sírio Libanês, o aumento nesta segunda-feira, 24, na comparação com o dia 17, foi de 23%, saltando de 141 casos para 174 em uma semana. A taxa de ocupação geral do hospital, que inclui casos que não são de infecção pelo vírus, passou de 75% para 89%.

