'Sinto que a gente não está do lado certo', diz Larissa a brother

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na segunda festa do BBB 23, Larissa contou a Fred Desimpedidos que acredita que eles estão se posicionado do lado errado do jogo.

Larissa: "Sinceramente, do fundo do meu coração, eu sinto que a gente não está do lado certo. Posso estar errada, e vou proteger quem me defendeu do começo, mas estou sentindo algumas coisas que não estão corretas e isso está me deixando acuada. É muito difícil".

A profissional de educação física disse acreditar que elas serão grande amigas, mas acha que a amiga a está influenciando a indicar Fred Nicácio e Marília para o paredão.

Larissa: "O que ela veio falar comigo a noite? Que Fred e Gabriel brigaram por causa de opção de voto. Falou a noite inteira que o Fred e a Cabrita brigaram o Gabriel e tudo mais. Eu sei que é pra me influenciar a votar nele. Por isso, eu não vejo a hora de me separar. Vou proteger ela, vai ser minha proteção".

Fred Desimpedidos: "Eu comecei a sentir uns bagulhos hoje e pensei 'mano, será que guardo pra mim ou compartilho?' e pensei em ficar quieto. Se eu achar que devo compartilhar, eu compartilho".