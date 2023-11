Síndica que mandou matar vizinho é condenada a 18 anos de prisão

Conforme a testemunha, os desvios chegam ao valor de R$4 milhões. Segundo o relato, a vítima tinha um arquivo com provas contra a síndica, que seria apresentado na assembleia do condomínio no dia 5 de fevereiro de 2021. No entanto, Carlos foi assassinado dias antes.

Para a juíza, Priscila foi mentora do assassinato e premeditou o crime. Durante o julgamento, uma moradora relatou que Carlos Eduardo teria descoberto fraudes em notas fiscais do condomínio London Green, atribuídas à síndica.

