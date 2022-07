Show na Paraíba é interrompido após homem roubar arma de policial e atirar

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um show da cantora Danieze Santiago, durante um festival de forró na cidade de Duas Estradas (PB), na madrugada deste domingo (17), foi interrompido após um homem ter sacado uma arma e atirado para o alto.

O evento foi promovido pela prefeitura do município, que transmitia ao vivo a apresentação em sua página no Facebook, quando ocorreram os disparos. Nas imagens, é possível ver a artista correndo no palco assustada e um clarão no meio do público. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido.

A prefeitura divulgou uma nota em que lamentou o episódio. O tumulto ocorreu durante uma discussão em que um homem, cuja identidade não foi divulgada, pegou uma arma de um PM à paisana e deu dois tiros para o alto.

Ainda segundo a prefeitura, "a polícia militar e a segurança privada contratada agiram de forma enérgica para controlar a situação e conduzir os envolvidos". "Felizmente, não houve feridos e a festa continuou com tranquilidade", completou.

O show fez parte de uma série de eventos do festival Estradas do Forró. A apresentação de Danieze Santiago havia sido programada inicialmente para 24 de junho, mas foi remarcada para este fim de semana.