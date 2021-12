Servidores da Receita Federal aprovam greve a partir de segunda-feira

Os servidores da Receita Federal aprovaram o início de uma greve nacional da categoria, que deve começar na próxima segunda-feira. Eles estão insatisfeitos porque o orçamento público aprovado para o ano que vem cortou verbas destinadas à instituição. Além disso, o texto aprovado no Congresso Nacional não prevê recursos para reajustar os vencimentos dos funcionários da instituição. A decisão de entrar em greve foi tomada em uma assembleia geral dos trabalhadores com quase 4,3 mil participantes. Segundo o Sindifisco, que é o sindicato dos auditores fiscais, quase 100% dos servidores apoiaram a paralisação. Os funcionários da Receita também manifestaram apoio aos funcionários que estão entregando seus cargos na instituição. Desde o dia 15 de dezembro, auditores de todo o país estão abrindo mão das funções de chefia em protesto contra a falta de reajuste. Essa mobilização se acelerou com a aprovação do Orçamento 2022 no Congresso Nacional sem a previsão de recursos para os servidores da Receita Federal. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que um reajuste aos funcionários da instituição teria um impacto pequeno nas contas públicas, e disse que o Ministério da Economia poderia ter incluído essa previsão no orçamento do ano que vem. Segundo o Sindifisco, mais de 700 postos de chefia foram entregues na instituição, até o momento, em protesto contra os cortes no orçamento. Com a greve que começa na segunda-feira, os servidores da Receita vão fazer operação padrão nas aduanas, com exceção a alguns tipos de cargas, como medicamentos e insumos da saúde. A paralisação não deve afetar o trânsito de quem está em viagem internacional.

