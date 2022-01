Servidor público é flagrado saindo de Motel em carro da prefeitura; vídeo

O caso aconteceu na última sexta-feira (14), e o servidor foi filmado saindo da garagem do motel durante expediente utilizando o carro que tinha o adesivo da prefeitura.Após a cena repercutir, o prefeito de São José do Jacuípe, Alberlan Peris Moreira, decidiu exonerar o funcionário, que atuava na Secretaria Municipal de Saúde como assessor técnico, pois "estava usando um veículo da prefeitura para fins pessoais, agindo de forma contrária às normas estabelecidas por lei", diz a nota da prefeitura.

Um servidor público foi exonerado após ser flagrado saindo de um motel em Jacobina com o carro da prefeitura de São José do Jacuípe.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.