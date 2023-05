Servidor é afastado após ser visto saindo de motel com carro da prefeitura

Anônimos reconheceram o adesivo da prefeitura de Maracanaú no veículo, filmaram e denunciaram o caso à gestão municipal. Em nota, a prefeitura informou que o servidor tem cargo efetivo e optou por afastá-lo por um mês até que o processo administrativo disciplinar seja finalizado. Durante o período de afastamento, a administração escalou um substituto para assumir as funções. Por fim, a gestão municipal ressaltou que o homem pode sofrer sanções que vão desde advertência até mesmo a demissão.

Um servidor da prefeitura de Maracanaú (CE) foi afastado temporariamente do cargo após ser flagrado saindo de um motel com veículo do município.

