Sertanejo morre ao ser baleado no olho por amigo dentro de lava a jato

Manaus/AM - Diego Souza Sá, um artista sertanejo de 29 anos, morreu com um tiro na cabeça na tarde dessa terça-feira (13), dentro de um lava-jato, na cidade de Goiânia, em Goiás.

A tragédia ocorreu quando Sá foi acompanhar um primo que tinha deixado um veículo para lavar no estabelecimento. Assim que chegaram, o proprietário do local, que era amigo dos dois, os chamou para ver uma arma calibre 38 que havia acabado de comprar.

Enquanto mostrava o revólver, ele disparou acidentalmente. O tiro atingiu o olho do sertanejo e o levou ao óbito. O dono do lava-jato, saiu correndo em busca de socorro e não voltou mais.

Ele levou a arma do crime e até o momento, não foi encontrado. O sanfoneiro deixa a esposa e uma filha de dois anos.

Diego fazia shows na capital e no interior e estava crescendo profissionalmente. Os familiares não conseguem acreditar na morte trágica e repentina do rapaz. O corpo dele deve ser enterrado nessa quarta-feira (14), no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital.