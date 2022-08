Sertanejo é preso por fraude em compra de respiradores para investir na carreira

O cantor sertanejo e empresário, Almir Mattias, foi preso nesta quarta-feira (31), em Santos-SP, durante operação da Polícia Federal. Ele é investigado por fraude em compra de respiradores que seriam destinados para tratamento da Covid-19 em Guarujá. De acordo com a PF, parte do valor foi desviado para a carreira do músico.

A Operação Ar Puro investiga a aquisição de respiradores com recursos federais. Além da compra com suspeita de desvios, a PF aponta que os equipamentos não tinham autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não sendo recomendados para o tratamento da Covid-19.

Matias foi preso e indiciado pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A Polícia Federal suspeita do envolvimento do cantor no esquema que teria resultado no desvio de R$ 109 milhões, dos R$ 153 milhões que recebeu para gerenciar serviços públicos em Guarujá.

O prefeito Valter Suman, a primeira-dama Edna Suman e o secretário de educação Marcelo Nicolau são suspeitos de participarem do esquema, segundo a PF.

O prefeito já chegou a ser preso, mas responde em liberdade. Ele nega envolvimento com Almir Mattias.