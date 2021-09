Série D: CBF anuncia tabela com jogos da 2ª fase

Os jogos de ida serão realizados entre os dias 11 e 13 de setembro. Já as partidas de volta ocorrerão entre 17 e 20 do mesmo mês. Os três jogos que abrirão a nova fase da Série D, no próximo sábado (11), a partir das 15h (horário de Brasília), serão: América-RN x Itabaiana, Atlético-CE x Juazeirense e Bangu x Joinville.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta segunda-feira (6) a tabela com os confrontos da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro, competição que tem jogos transmitidos pela TV Brasil.

