Serial killer Pedrinho matador foi degolado por assassinos

O carro preto usado pelos criminosos foi abandonado no mesmo bairro onde o crime ocorreu. O tio de Pedrinho, que estava dentro de casa no momento do homicídio, contou que ele tinha ido à cidade com outros sobrinhos e que a irmã estava preparando uma almoço para ele.

Segundo a polícia, Pedrinho foi achado com um corte profundo no pescoço na calçada da casa de um tio.

