Serasa Limpa Nome oferece renegociação de dívida por até R$ 100; confira

- Possibilidade do pagamento via Pix e da baixa da negativação instantânea, o que se constitui num grande atrativo para os consumidores que esperavam até 5 dias úteis para limparem o nome após o pagamento;

“No total, existem mais de 250 milhões de ofertas de renegociação de dívidas com desconto médio acima de 70%, mas 20 milhões delas têm esse valor baixo de até 100 e outras milhares podem ser pagas com valores de até R$ 50, até R$ 10 ou com menos de R$ 1”, diz Aline Maciel, Gerente da plataforma Limpa Nome. “Criamos a promoção do Cenzão para alertar os milhares de donos dessas contas, pois a maioria dos brasileiros desconhece que pode recuperar crédito e recomeçar a vida com poucos recursos”, complementa Aline.

Chamada de “Cenzão”, a promoção de dívidas com alto percentual de descontos e baixo valor de pagamento (podendo ser R$ 100) faz parte do Feirão Limpa Nome, que pode ser negociado até 5 de dezembro pelos canais digitais da empresa. Graças ao percentual de até 99% de desconto, 121,9 mil débitos podem ser quitados por apenas R$ 0,99 e 1,7 milhão custariam apenas R$ 10.

Manaus/AM - Na onda da Black Friday, a mais tradicional semana conhecida pelos descontos especiais, a Serasa informa que, com apenas R$ 100, é possível quitar dívidas, limpar o nome e aumentar as suas chances de recuperar crédito na praça.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.