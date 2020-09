Serasa faz nova campanha de renegociação de dívidas com até 50% de desconto

O Serasa resolveu realizar um novo mutirão para quem está com nome sujo na praça. A proposta é a quitação das dívidas com desconto até 50% de descontos no valor atual.

Os interessados já podem conferir as negociações diretamente no site do órgão. Quem não dispõe de acesso à internet poderá buscar informações sobre as propostas junto à uma das agência dos Correios espalhadas em todas as cidades.

Para quem perdeu o último feirão, essa pode ser uma boa oportunidade de limpar o nome e recuperar o crediário popular.