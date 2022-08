Serasa alerta sobre golpes com cartão de crédito e dicas de como se proteger

O Serasa alerta o consumidor para identificar e evitar os golpes financeiros com dados pessoais envolvendo cartões de crédito, prática cada vez mais frequente.

Um dos golpes é a manipulação psicológica, que leva o consumidor a fornecer voluntariamente as informações sigilosas de seus documentos. Os criminosos usam argumentos para levar a vítima a ter certeza de que precisa mudar as senhas e informar seus dados para ganhar benefícios como aumento de limite de crédito e bônus. Mas é tudo mentira, com o objetivo de usar os dados para a prática de fraudes.

Para enganar o consumidor, os golpistas usam e-mails de lojas que não existem, sites falsos, promoções irreais nas redes sociais e ligações telefônicas com estratégias de convencimento.

Conheça o modo de agir das quadrilhas virtuais e fique alerta quando:

• Receber uma oferta tentadora por e-mail ou redes sociais: um dos golpes mais comuns é atrair a vítima para compras vantajosas em sites falsos divulgados por e-mail e redes sociais. Os golpistas imitam o layout das lojas e lançam uma oferta “imperdível” para o cliente nem pensar duas vezes antes de clicar. Ao preencher o cadastro, a vítima entrega os dados bancários aos golpistas.

• Receber e-mails pedindo para refazer sua senha sem ter solicitado: esta é uma estratégia que golpistas usam para que você refaça sua senha em um link falso e então ele terá acesso ao seu cartão ou qualquer outra conta.

• Receber um link para login de uma loja: os golpistas usam nomes semelhantes aos das lojas reais, modificam uma letra ou a posição dela no endereço da página na internet. Quando a pessoa entra com login e senha, o criminoso copia os dados e tem acesso às informações salvas na loja verdadeira. Com isso, ele pode fazer compras, mudar o endereço de entrega e obter as informações bancárias salvas para aplicar outros golpes.

A Serasa dá dicas para o consumidor se prevenir contra os golpes

• Para saber se o site que está fazendo a compra é real passe o mouse pelo link e observe se o endereço corresponde ao nome do site antes de clicar.

• Antes de colocar sua senha e login observe se há um cadeado de segurança na barra de endereço. Se o cadeado não aparecer, o site não é seguro.

• Não use a mesma senha para vários sites de compras.

• Evite salvar as informações financeiras em sites de lojas.

• Pesquise na internet a reputação da loja e se outros clientes estão reclamando que produtos não foram entregues.

• Compare o preço do produto com o de outras lojas. Se o valor estiver muito abaixo do mercado e as condições forem muito melhores, desconfie.

• Evite usar Wi-Fi público para fazer compras, porque essas redes são abertas a qualquer pessoa e os criminosos podem furtar os seus dados bancários inseridos em cadastros.

• Duvide de telefonemas e mensagens por WhatsApp que pedem confirmação de dados pessoais. Geralmente, as lojas e instituições financeiras não pedem confirmação de dados por telefone ou mensagem. Entre em contato com os canais oficiais da empresa para saber se realmente precisam desses dados.