Senadores lamentam morte de vítimas de ataque a creche em Santa Catarina

De acordo com a Agência Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco desejou solidariedade às famílias enlutadas. “O Congresso se solidariza e transmite os mais sinceros sentimentos aos familiares das vítimas do terrível assassinato, nesta terça-feira, de três crianças e dois adultos em uma creche municipal em Saudades (SC). Que a justiça seja feita e que Deus conforte os seus corações”.

Senadores lamentaram a morte de três crianças e duas funcionárias ocorridas nesta terça-feira (4) em uma escola infantil na cidade de Saudades, em Santa Catarina. As mortes foram provocadas por um jovem de 18 anos, que invadiu a escola Aquarela, que atende crianças de seis meses a dois anos, e atingiu as vítimas com um facão. O assassino foi preso pela polícia e encaminhado a um hospital após golpear o próprio corpo.

