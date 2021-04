Senadores iniciam votação para presidência da CPI da Covid

Disputam a presidência o senador do Amazonas Omar Aziz e Eduardo Girão, senador do Ceará. O nome indicado até o momento para a relatoria é o de Renan Calheiros, que chegou a ter a indicação barrada pela Justiça, por meio de uma liminar, mas a mesma foi derrubada pelo TRF na manhã de hoje.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.