Senadora Kátia Abreu recebe alta após ficar internada com Covid-19

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) recebeu alta neste sábado (28) após ficar 7 dias internada com Covid-19, em um hospital, em São Paulo. Ela foi diagnosticada no início do mês e precisou ser internada para tratar a doença.



Nas redes sociais, a senadora anunciou sua recuperação. "Estou respirando bem. Continuarei ainda tomando corticoide e fazendo exercícios de respiração para fortalecer os pulmões abatidos pelo vírus", diz a senadora, em mensagem publicada em suas redes sociais. "Ainda não sinto cheiro nem sabor, mas faz parte da atuação do vírus", completa.