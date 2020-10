Senador flagrado com dinheiro na cueca pede afastamento do governo

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, pediu afastamento do posto nesta quinta-feira (15), após ter sido flagrado pela Polícia Federal com dinheiro escondido na cueca em sua residência.



A informação foi divulgada pelo líder do governo na casa legislativa, Fernando Bezerra (MDB-PE), ao blog do jornalista Valdo Cruz. Rodrigues tomou a iniciativa após pressões do Palácio do Planalto, incluindo Bolsonaro, para que se retirasse da representação e elaborasse sua defesa.



Bezerra afirmou que, ainda hoje, o Palácio do Planalto vai enviar mensagem à mesa da Casa oficializando a decisão do Senador. Em nota, Chico Rodrigues afirmou que não participou de qualquer ilícito.