Senado vota na terça-feira a recriação do Minha Casa, Minha Vida

Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (AP), o Plenário do Senado deve votar na terça-feira a medida provisória (MPV1161/2023) que recria o Minha Casa, Minha Vida.

Segundo a Agência Senado, os deputados aprovaram o projeto com mudanças, retomando a obrigatoriedade do seguro pós-obra. Outra MP considerada prioritária pelo Senado é a do Mais Médicos. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) ressaltou que além de garantir atendimento para a população, a medida provisória também prevê a revalidação do diploma dos médicos brasileiros formados no exterior.

A MP do Minha Casa, Minha Vida vence na quarta-feira e a dos Mais Médicos no início de agosto.