Senado solicita ao Ministério da Saúde vacinação prioritária a gestantes

Segundo ela, a cada dez mortes de gestantes por covid registradas no mundo, oito ocorrem no Brasil. Ao defender a aplicação de vacinas em caráter urgente para grávidas e puérperas, a médica disse que a chance de efeitos colaterais é mínima e não deve ser usada como critério para a não imunização.

Integrante do Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gravidez, a ginecologista e obstetra Melania Maria Ramos de Amorim apontou risco de morte nesse grupo duas vezes maior do que na parcela não infectada por coronavírus, fato que vem gerando alertas dos especialistas desde o início da pandemia.

De acordo com a Agência Senado, no mesmo pedido está prevista a inserção das gestantes em campanhas publicitárias sobre cuidados preventivos e temas relacionados à vacinação.

