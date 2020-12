Senado rejeita nome de diplomata indicado por Bolsonaro

O diplomata Fabio Mendes Marzano, cotado para assumir o cargo de delegado permanente do Brasil em Genebra, na Suíça, teve o nome rejeitado pelo Senado por 37 votos a 9 nessa terça-feira (16). Houve uma abstenção na votação secreta.



Marzano integraria missão junto à Organização das Nações Unidas (ONU). A sabatina do candidato ocorreu nesta segunda-feira (15), em reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). Na ocasião, o diplomata não respondeu a um questionamento da senadora Kátia Abreu (PP-TO).



De acordo com o G1, a parlamentar indagou se a questão ambiental pode ser usada como "barreira" ou "dificuldade" pelos produtores rurais europeus com objetivo de impedir o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE).



Marzano afirmou que a delegação em Genebra "não se ocupa de temas ambientais" e nem do tratado entre os países sul-americanos e a UE. Ele ponderou que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) é o principal organismo da região. "Não é atribuição da minha secretaria atual", esclareceu o diplomata.



Kátia Abreu reagiu dizendo que lamentou a recusa de Marzano de abordar o tema. Para ela, o Itamaraty pode estar se transformando em uma "casa de terrores" porque os "embaixadores não podem dar sua opinião".



Essa foi uma rara decisão do plenário em se tratando de indicação de diplomatas. Em 2015, a Casa rejeitou a indicação de Guilherme Patriota para o cargo de representante permanente do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA).