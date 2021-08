Senado debate na segunda projeto sobre compra de vacinas pelo setor privado

A comissão especial do Senado que acompanha as ações contra a pandemia de covid-19 realiza nesta segunda-feira (9), a partir das 10h, audiência pública para discutir o PL 948/2021. Esse projeto de lei permite que as empresas fiquem imediatamente com metade das doses que adquirirem, doando a outra metade para o Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a lei atual (Lei 14.125, de 2021), enquanto durar a fase de vacinação de grupos prioritários, todas as vacinas compradas pela iniciativa privada devem ser remetidas ao SUS — e apenas depois dessa etapa as empresas podem comprar vacinas para uso próprio.

Segundo a Agência Senado, o PL 948/2021 foi aprovado pela Câmara dos Deputados em abril e aguarda votação no Senado. A sugestão da audiência foi da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Foram convidados para a audiência, que será realizada por videoconferência:

Célia Regina Souza Delgado, subprocuradora-geral da República;

Sandra Krieger, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público;

Gustavo Campana, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.

Também estão previstas participações de representantes do Ministério da Saúde, da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) e da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC).