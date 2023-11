Senado aprova prorrogação da Lei Paulo Gustavo até 2024

A Lei Paulo Gustavo foi aprovada em fevereiro do ano passado para socorrer o setor cultural após os prejuízos com a pandemia de Covid-19, mas acabou vetada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O Congresso derrubou o veto e manteve a ajuda, mas as idas e vindas fizeram com que o texto só fosse regulamentado em maio deste ano, já no governo Lula (PT).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O plenário do Senado aprovou nesta terça (14) o projeto de lei que prorroga até o fim de 2024 o prazo para execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. O texto foi aprovado de forma unânime com 74 votos a favor, e depende agora de análise da Câmara dos Deputados.

