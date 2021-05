Senado aprova PL que torna permanente programa de apoio a microempresas

De acordo com a Agência Senado, esse programa tem o objetivo de oferecer empréstimos com juros reduzidos, subvencionados por meio do Fundo Garantidor de Operações (FGO), a pequenas e médias empresas. Originalmente, o Pronampe foi criado como medida emergencial durante a pandemia, mas agora passa a ser uma política oficial de crédito.

