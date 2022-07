Senacon suspende 180 empresas suspeitas de telemarketing abusivo

A cada momento, uma ligação de telemarketing oferecendo empréstimos, produtos e serviços. É muita perturbação e o consumidor já atende o telefonema irritado. Mas, a partir de agora, isso pode mudar. É que, nesta segunda-feira, 180 empresas suspeitas de telemarketing abusivo tiveram as atividades suspensas.

A ação é da Senacon, a Secretaria Nacional do Consumidor, em parceria com os Procons de todo o Brasil. O objetivo é impedir as ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores e às vezes feitas com dados obtidos de maneira ilegal. A decisão foi tomada com base na quantidade de queixas registradas no Sindec, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, e no portal consumidor.gov.br.

As empresas bloqueadas fazem chamadas de robôs, com mais de 100 mil ligações por dia, e duração de três segundos, para conferir se existe uma pessoa que atende aquele número, para listar como alvo de ofertas posteriores.

A servidora pública Sandra Silva diz que já solicitou o bloqueio, mas ainda recebe ligações indesejadas.

O microempresário Francisco Moura também não gosta desse tipo de ligação, que acontece com frequência. No entanto, ele afirma que ainda não tomou providências para impedir essas chamadas.

No final do ano passado, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, determinou a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing para que o consumidor possa identificar a chamada e decidir se deseja atender.

Também é possível se cadastrar no sistema virtual "Não me perturbe". Lembrando que as restrições não se aplicam ao telemarketing passivo - ou receptivo – quando é o cliente que faz a ligação.

Uma consulta pública está aberta, até 8 de agosto, para receber sugestões de consumidores visando a regulação do telemarketing, por meio do sistema Participa Anatel, na internet.