Sementes misteriosas vindas da China chegam a 8 estados do Brasil

O Ministério da Agricultura informou na terça-feira (29) que 36 famílias em todo o Brasil já receberam pacotes com sementes supostamente vindas da China. Uma das pessoas que recebeu chegou a plantar em seu quintal, mas a muda foi e o restante de tudo que foi plantado na área foi levado para estudo.

Segundo apuração de um site do sistema Globo, os pacotes não são solicitados e chegam junto com produtos comados pela internet. Um moradora Maringá, no Paraná, decidiu plantar as sementes, mas Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) afirmou que após saberem do que se trata, as plantas serão eliminadas no laboratório com autoclave. É um sistema que parece uma panela de pressão a 150 graus mais ou menos.

O estados que já registraram o recebimento foram de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia, Pernambuco e Bahia.