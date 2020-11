Sementes misteriosas de origem asiáticas contêm praga inexistente no Brasil

O Ministério da Saúde comunicou que cerca de 47% das sementes misteriosas que chegaram a todas as regiões do Brasil pelos Correios, apresentam risco fitossanitário ao País.

Segundo informações da Agência Brasil, 36 amostras foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás, e indicam que todos os pacotes apresentam mais de uma praga em seu conteúdo: sementes de Cuscuta; de Brassica; de Chenopodium e de Amaranthus.

Essas espécies são consideradas quarentenárias, ou seja, são uma ameaça à economia agrícola de um país onde não estão presentes, mesmo existindo em outros lugares do mundo sob controle permanente. Uma amostra continha a praga Myosoton aquaticum - considerada daninha nos campos de trigo da China. Segundo o Ministério da Agricultura, a espécie apresenta resistência a herbicidas, o que torna seu controle difícil.

Em outras quatro amostras foram identificadas uma espécie chamada Descurainia sophia, considerada planta daninha nos Estados Unidos e Canadá.

O diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, Carlos Goulart, afirmou após receber esses pacotes, deve-se acionar o Ministério da Agricultura, e ter cuidado para que pacote não seja aberto ou descartado no lixo, para evitar o contato das sementes com o solo e prejuízos para as áreas agrícolas e o meio ambient