Sem-teto pede desculpas por expor detalhes de sexo com mulher de personal

Ainda conforme Givaldo, ele não tem o costume de falar abertamente sobre assuntos íntimos. “Eu não sou o tipo de homem de abrir uma coisa íntima para ninguém, nem para um amigo meu. Meus amigos que me conhecem sabem que eu não descrevo isso. Eu fui infeliz mesmo ao relatar um fato que eu poderia ter ponderado mais. Eu não soube conciliar as coisas do jeito correto”, explicou.

Givaldo contou, em entrevista ao canal do político Ricardo Caiafa, que está “envergonhado” de sua atitude. “Essa infelicidade que eu tive ao descrever a situação sem mudar nada, é uma coisa muito feia. Eu me sinto envergonhado. E eu gostaria de pedir desculpas primeiramente à ela, [depois] às meninas da minha família, à minha mãe, e à todas vocês [mulheres]", disse.

O sem-teto Givaldo de Souza, 48, pediu desculpas por expor detalhes sobre sexo com a mulher de personal dentro de um carro no Distrito Federal.

