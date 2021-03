Sem leitos, SC começa a transferir pacientes ao ES

Santa Catarina começa na manhã desta quarta-feira (3) a transferência de pacientes com Covid-19 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo.

Segundo um site de notícias do Globo, o primeiro transporte deve ser feito pelo avião do Corpo de Bombeiros, que saiu por volta das 8h30 de Florianópolis e seguiu até Chapecó, no Oeste catarinense, região com maior fila de espera no estado. A previsão é que a aeronave chegue ao estado capixaba no período da tarde.

Cada paciente será transportado individualmente por causa da gravidade do estado de saúde. A expectativa é que até 16 pessoas receberão assistência médica no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no município da Serra (ES), região da Grande Vitória.

A situação da pandemia se agravou em Santa Catarina, principalmente a partir de fevereiro, e há falta de leitos de UTI. Até a noite de terça (2), 251 pessoas aguardavam para serem transferidas. Pelo menos 35 pacientes morreram nessa espera. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a pessoas com Covid-19 adulto era de 99,95%, às 22h07 de terça.

Pandemia no Sul do país

Assim como Santa Catarina, os outros estados da região Sul também vivem o agravamento da pandemia e da situação nos hospitais.

No Rio Grande do Sul, a ocupação dos leitos de UTI cresceu duas vezes mais do que a abertura de novos leitos --houve um aumento de 80% no total de leitos de UTI disponíveis em relação a abril de 2020; no mesmo período, o total de pacientes hospitalizados aumentou 183%.

No Paraná, 174 pessoas aguardavam por leitos de UTI para Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na segunda-feira (1º), de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Também de acordo com a Sesa, o sistema de saúde da macrorregião oeste está à beira do colapso, com 99% dos leitos de UTI ocupados.